14:22 09.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100165467:mysnichenko

В Одессе на акциях ко Дню Победы возникли стычки

В н.п. Одесса примерно десять граждан предприняли попытку пронести запрещенные предметы к Аллее Славы.

В Одессе на акциях ко Дню Победы возникли стычки

Таким образом, сегодня в городе Одесса в рамках проведения мероприятий в честь Дня Победы внезапно возникли стычки и в итоге были задержаны сразу четыре человека. Эти сведения распространили в полиции Одесчины.

В целом с целью проверки привезли в отделение четверо мужчин: пенсионера в одежде с советской символикой, гражданина, что распространял запрещенные листовки, и мужчин, применявших запрещенную символику. Стычки же между активистами возникли на Аллее Славы.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине сегодня – девятого мая – люди празднуют День Победы над нацизмом.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив