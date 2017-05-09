В Одессе на акциях ко Дню Победы возникли стычки

Таким образом, сегодня в городе Одесса в рамках проведения мероприятий в честь Дня Победы внезапно возникли стычки и в итоге были задержаны сразу четыре человека. Эти сведения распространили в полиции Одесчины.

В целом с целью проверки привезли в отделение четверо мужчин: пенсионера в одежде с советской символикой, гражданина, что распространял запрещенные листовки, и мужчин, применявших запрещенную символику. Стычки же между активистами возникли на Аллее Славы.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине сегодня – девятого мая – люди празднуют День Победы над нацизмом.