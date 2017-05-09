Украина отмечает День победы над нацизмом

В нашей стране - это праздник, а также государственный официальный выходной. Указанный большой праздник отмечают девятого мая. Он пришел на смену советскому празднику - под названием "День Победы". Этот день был определен властями страны как государственный праздник – по итогам принятия девятого апреля 2015-го парламентом законопроекта относительно памяти про победу над нацизмом – во время войны 1939 - 1945 гг.

Закон одобрли в процессе голосования за декоммунизацию. Символ же данного праздника – это мак красного цвета - символ памяти про войну 1939-45 гг.

Как сообщал УРА-Информ, в День памяти восьмого мая П. Порошенко высказал ветеранам благодарность за победу над нацизмом.