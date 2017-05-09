10:36 09.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина отмечает День победы над нацизмом

День победы во 2-ой мировой войне сегодня – девятого мая – отметят в нашей стране.

Украина отмечает День победы над нацизмом

В нашей стране - это праздник, а также государственный официальный выходной. Указанный большой праздник отмечают девятого мая. Он пришел на смену советскому празднику - под названием "День Победы". Этот день был определен властями страны как государственный праздник – по итогам принятия девятого апреля 2015-го парламентом законопроекта относительно памяти про победу над нацизмом – во время войны 1939 - 1945 гг.

Закон одобрли в процессе голосования за декоммунизацию. Символ же данного праздника – это мак красного цвета - символ памяти про войну 1939-45 гг.

Как сообщал УРА-Информ, в День памяти восьмого мая П. Порошенко высказал  ветеранам благодарность за победу над нацизмом.


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