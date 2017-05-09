21:00 09.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порядка 600 тыс человек поучаствовали в акциях ко Дню Победы

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко во время брифинга сообщил, что в акциях ко Дню Победы приняли участие почти 600 тыс человек по всей Украине.

Порядка 600 тыс человек поучаствовали в акциях ко Дню Победы

В сообщении говорится, что, по мнению Шевченко, правоохранители с обеспечением порядка в стране справились.

Однако было отмечено, что 600 тыс – это довольно большая цифра и обеспечить публичную безопасность и общественный порядок было нелегко.

Ранее УРА-Информ сообщал, что во время стычек на публичных мероприятиях ко дню Победы пострадали 15 человек.


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