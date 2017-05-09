Порядка 600 тыс человек поучаствовали в акциях ко Дню Победы

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко во время брифинга сообщил, что в акциях ко Дню Победы приняли участие почти 600 тыс человек по всей Украине.
В сообщении говорится, что, по мнению Шевченко, правоохранители с обеспечением порядка в стране справились.
Однако было отмечено, что 600 тыс – это довольно большая цифра и обеспечить публичную безопасность и общественный порядок было нелегко.
Ранее УРА-Информ сообщал, что во время стычек на публичных мероприятиях ко дню Победы пострадали 15 человек.