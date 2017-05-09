8 полицейских пострадали во время массовых мероприятий ко Дню Победы

Пресс-центр Нацполиции Украины сообщил, что во время мероприятий, посвященных 9 мая, телесные повереждения получили восемь полицейских.
В сообщении говорится, что при обеспечении безопасности участников массовых мероприятий получили телесные повреждения по одному сотруднику полиции в Киеве и Запорожье, еще шестеро — в Днепре.
Кроме того, относительно правонарушителей открыто два уголовных производства: по статьям 296 (хулиганство) и 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня в Одессе в рамках проведения мероприятий в честь Дня Победы возникли стычки. Были задержаны четыре человека.