15:13 09.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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8 полицейских пострадали во время массовых мероприятий ко Дню Победы

Пресс-центр Нацполиции Украины сообщил, что во время мероприятий, посвященных 9 мая, телесные повереждения получили восемь полицейских.

8 полицейских пострадали во время массовых мероприятий ко Дню Победы

В сообщении говорится, что при обеспечении безопасности участников массовых мероприятий получили телесные повреждения по одному сотруднику полиции в Киеве и Запорожье, еще шестеро — в Днепре.

Кроме того, относительно правонарушителей открыто два уголовных производства: по статьям 296 (хулиганство) и 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня в Одессе в рамках проведения мероприятий в честь Дня Победы возникли стычки. Были задержаны четыре человека. 


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