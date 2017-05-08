05:47 08.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Восьмого мая пройдет первое шоу Евровидения-2017

Первое шоу известного конкурса "Евровидение-2017" должно быть проведено уже восьмого мая.

Восьмого мая пройдет первое шоу Евровидения-2017

В рамках проведения конкурса должны будут выступить 18-ть конкурсантов от первого полуфинала. Первый начинается уже восьмого мая - в 22 вечера. Эти сведения распространил Eurovision.ua.

Событий данное обязательно покажут в прямом эфире, и все купившие туда билет увидят первыми все выступления артистов. По словам организаторов – концерт данный назван Jury Show, ведь именно данным вечером жюри стран-участниц оценят выступления. По итогам этих оценок назовут десять государств, что проходят в финал.

Как сообщал УРА-Информ, седьмого мая прошла официальная церемония открытия Евровидения


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