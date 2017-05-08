10:19 08.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100165425:labazovych

Водоснабжение Авдеевки восстановлено, - ГСЧС

В пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным рассказали, что водоснабжение Донецкой фильтровальной станции полностью удалось запустить. Так, в Авдеевку Донецкой области стала поступать вода.

Водоснабжение Авдеевки восстановлено, - ГСЧС

Отметим, что в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции. В свою очередь станция обеспечивала водой около 22 тыс. жителей города Авдеевка.

Однако по состоянию на сегодняшний день Донецкая фильтровальная станция заработала.

При этом председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин заявил, что водоснабжение в г. Авдеевка осуществляется в штатном режиме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вода с фильтровальной станции н.п. Донецк идет самотеком.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив