Укравтодор скоро представит программу безопасности на дорогах - Гройсман

Об этом премьер-министр Украины написал на своей странице в Facebook.

По словам Гройсмана, за последние три года и три месяца в ДТП погибли 12,4 тысячи человек. Кроме того, искалечены более 100 тысяч людей. Таким образом украинское правительсвто не собирается с этим мириться.

При этом Владимир Гройсман сообщил, что с 8 по 14 мая в Украине проходит неделя безопасности дорожного движения.

"Перед руководством Укравтодора я поставил задачу разработать программу безопасности дорожного движения, в том числе опираясь на польский опыт - такая программа уже разрабатывается и в ближайшее время будет представлена на заседании правительства", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в нашей стране местные бюджеты возросли - на 34 примерно процента. Эти сведения распространил глава правительства – Владимир Гройсман.