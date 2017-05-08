Синоптики предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Так, на Киевщине, а также в большинстве северных регионов синоптики предупредили про чрезвычайную пожароопасность (пятого класса) в течение восьмого-двенадцатого мая. Эти сведения распространили в Украинском гидрометцентре.

Таким образом, в ближайшие несколько дней в столице и регионе будет сохранена чрезвычайная пожароопасность (пятого класса). Эти сведения сегодня распространили в Украинском гидрометцентре. По данной причине эксперты призвали граждан быть чрезвычайно осторожными при обращении с огнем.

Как сообщал УРА-Информ, в центре столицы было возгорание хостела.