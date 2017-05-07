В Украине стартовала церемония открытия Евровидения-2017 - (ВИДЕО - трансляция)
В Украине церемония открытия конкурса Евровидение-2017 стартовала с прохождения по красной дорожке делегаций из 42-ух государств-участниц.
Известно, что красная дорожка Евровидения в столице размещена была около Мариинского дворца. Дорожка стала наиболее длинной в истории данного известного конкурса.
Конечной же точкой дефиле по красной дорожке станет КВЦ под названием Парковый. Там делегации стран-участниц перережут ленточку-символ открытия конкурса и запустят в небо воздушные шарики с флагами своих стран. Шаров также будет 42 штуки и оформлены они в стиле символа конкурса – бус.
Напомним, полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая на официальной сцене Евровидения-2017 - в Международном выставочном центре в Киеве. Украину представит группа O.Torvald.
Уже через несколько дней в столице Украины состоится международный песенный конкурс Евровидение-2017. В связи с этим Европейский вещательный союз опубликовал в сети имена всех членов профессионального жюри этого мероприятия.
Начало церемонии не обошлось без скандала. Один из самых экстравагантных актеров Голливуда Саша Барон Коэн в очередной раз шокировал публику. Он появился на красной дорожке (хотя организаторы «Оскара» настоятельно рекомендовали ему не приходить на церемонию) в костюме, напоминающем один из тех, которые носил бывший правитель Ливии Муаммар Каддафи. Кроме того, Коэн принес урну с пеплом якобы Ким Чен Ира (глава КНДР, умерший 17 декабря 2011 года, - прим. Woman.ru). Саша Коэн заявил, что у Ким Чен Ира была одна заветная мечта - «чтобы его прах был развеян на красной дорожке церемонии вручения ''Оскара'' и чуть-чуть на грудь Холли Берри». После этого Коэн обсыпал содержимым урны смокинг продюсера Райана Сикерста, стоявшего рядом. Сикерс не нашелся как отреагировать на выходку, сообщив окружающим: «Могло произойти что угодно, и, конечно, это случилось со мной, доказательства на лацкане». После этого Коэна куда-то увела охрана.