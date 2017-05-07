В Украине стартовала церемония открытия Евровидения-2017 - (ВИДЕО - трансляция)

Известно, что красная дорожка Евровидения в столице размещена была около Мариинского дворца. Дорожка стала наиболее длинной в истории данного известного конкурса.

Конечной же точкой дефиле по красной дорожке станет КВЦ под названием Парковый. Там делегации стран-участниц перережут ленточку-символ открытия конкурса и запустят в небо воздушные шарики с флагами своих стран. Шаров также будет 42 штуки и оформлены они в стиле символа конкурса – бус.

Напомним, полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая на официальной сцене Евровидения-2017 - в Международном выставочном центре в Киеве. Украину представит группа O.Torvald.

Седьмого мая завершились последние приготовления к Евровидению.