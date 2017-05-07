10:50 07.05.2017 | Общество | Новости
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В Средиземном море спасли около 3 тысяч мигрантов

Около 3 тысяч мигрантов были спасены в Средиземном море, пытавшихся попасть в Европу.

В Средиземном море спасли около 3 тысяч мигрантов

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Так, для спасения людей было проведено более 20 отдельных спасательных операций.

В часности, чтобы спасти мигрантов приняли участие итальянская береговая охрана и военно-морской флот, Миссия ВМС ЕС в Средиземноморье, пограничная служба ЕС Frontex, суда неправительственных организаций и торговые корабли.

При этом в береговой охране не сообщили национальности спасенных.

Добавим, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли более 43 тысяч беженцев, причем 1089 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лодка с беженцами затонула у греческого острова Лесбос, по меньшей мере восемь человек погибли. 


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