В Средиземном море спасли около 3 тысяч мигрантов

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Так, для спасения людей было проведено более 20 отдельных спасательных операций.

В часности, чтобы спасти мигрантов приняли участие итальянская береговая охрана и военно-морской флот, Миссия ВМС ЕС в Средиземноморье, пограничная служба ЕС Frontex, суда неправительственных организаций и торговые корабли.

При этом в береговой охране не сообщили национальности спасенных.

Добавим, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли более 43 тысяч беженцев, причем 1089 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лодка с беженцами затонула у греческого острова Лесбос, по меньшей мере восемь человек погибли.