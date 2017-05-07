В Средиземном море спасли около 3 тысяч мигрантов

Около 3 тысяч мигрантов были спасены в Средиземном море, пытавшихся попасть в Европу.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Так, для спасения людей было проведено более 20 отдельных спасательных операций.
В часности, чтобы спасти мигрантов приняли участие итальянская береговая охрана и военно-морской флот, Миссия ВМС ЕС в Средиземноморье, пограничная служба ЕС Frontex, суда неправительственных организаций и торговые корабли.
При этом в береговой охране не сообщили национальности спасенных.
Добавим, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли более 43 тысяч беженцев, причем 1089 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лодка с беженцами затонула у греческого острова Лесбос, по меньшей мере восемь человек погибли.