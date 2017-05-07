В Херсоне в честь Евровидения устроили велоралли

Велосипедисты населенного пункта старт “Евровидения” хотят отметить велоралли. Кроме того – также целью указанного мероприятия, как отметили организаторы, является демонстрация всем гостям туристической Херсонщины.

100 участников сегодня – седьмого мая - собрались в центре города. Велосипедисты на катере проехались по Днепру – прямо через парк “Нижнеднепровский”, а после этого отправились на набережную – там и было начато велоралли. Финишировать велосипедисты хотят в г. Херсон.

Как сообщал УРА-Информ, столица уже сегодня завершила последние приготовления к конкурсу Евровидение.