19:26 07.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Херсоне в честь Евровидения устроили велоралли

Жители Херсона хотят проехать 42 километра – в связи с открытием сегодня "Евровидения".

В Херсоне в честь Евровидения устроили велоралли

Велосипедисты населенного пункта старт “Евровидения” хотят отметить велоралли. Кроме того – также целью указанного мероприятия, как отметили организаторы, является демонстрация всем гостям туристической Херсонщины.

100 участников сегодня – седьмого мая - собрались в центре города. Велосипедисты на катере проехались по Днепру – прямо через парк “Нижнеднепровский”, а после этого отправились на набережную – там и было начато велоралли. Финишировать велосипедисты хотят в г. Херсон.

Как сообщал УРА-Информ, столица уже сегодня завершила последние приготовления к конкурсу Евровидение.


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