22:38 07.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинская полиция в ходе массовых мероприятий применит новейшую спецтехнику

Правоохранители нашей страны намерены вскоре применять три укомплектованных авто и вертолет.

Украинская полиция в ходе массовых мероприятий применит новейшую спецтехнику

Впервые в нашей стране полицейские для охраны порядка намерены применять сразу три укомплектованные новейшим оборудованием авто, а также вертолет. Эти сведения седьмого мая мая 2017-го года распространил замглавы Нацполиции Константин Бушуев.

К примеру, указано, что ради безопасности полиция применит два авто, что укомплектованы техникой, а третим авто хотят пользоваться нацгвардейцы. Эти авто будут фиксировать информацию в онлайн-режиме.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в ближайшие дни проследят за порядком примерно 16-ть тысяч сотрудников полиции.


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