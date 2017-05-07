Украинская полиция в ходе массовых мероприятий применит новейшую спецтехнику

Впервые в нашей стране полицейские для охраны порядка намерены применять сразу три укомплектованные новейшим оборудованием авто, а также вертолет. Эти сведения седьмого мая мая 2017-го года распространил замглавы Нацполиции Константин Бушуев.

К примеру, указано, что ради безопасности полиция применит два авто, что укомплектованы техникой, а третим авто хотят пользоваться нацгвардейцы. Эти авто будут фиксировать информацию в онлайн-режиме.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в ближайшие дни проследят за порядком примерно 16-ть тысяч сотрудников полиции.