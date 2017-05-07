Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды на реках Закарпатья

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"7 - 8 мая на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2017 года на водоемах Украины уже погибли 160 человек, из которых восемь детей. При этом спасены 211 человек, в том числе 42 ребенка.

В связи с этим украиские синоптики рекомендуют быть крайне осторожными, находясь возле воды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские синоптики предупреждают о заморозках на почве в некоторых областях Украины в ночь на шестое мая.

