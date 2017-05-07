17:18 07.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Перед открытием Евровидения-2017 стартовало дефиле по красной дорожке - ВИДЕО

В столице уже началось проведение традиционного дефиле – перед церемонией официального открытия известного конкурса Евровидение.

Перед открытием Евровидения-2017 стартовало дефиле по красной дорожке - ВИДЕО

Известно, что в столице красная дорожка, которую решили расположить около Мариинского, является наиболее длинной за всю историю данного конкурса. Длина дорожки достигает 265 метров.

Представители государств выйдут на дорожку согласно алфавитному порядку. Брендволла дорожки в этот раз составит 56 метров. Дефиле участников пройдет под музыку, созданную известным диджеем – согласно мотивам музыкальных произведений государств-участников.

Как сообщал УРА-Информ, седьмого мая в городе завершили последние приготовления к конкурсу Евровидение.


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