Перед открытием Евровидения-2017 стартовало дефиле по красной дорожке - ВИДЕО
В столице уже началось проведение традиционного дефиле – перед церемонией официального открытия известного конкурса Евровидение.
Известно, что в столице красная дорожка, которую решили расположить около Мариинского, является наиболее длинной за всю историю данного конкурса. Длина дорожки достигает 265 метров.
Представители государств выйдут на дорожку согласно алфавитному порядку. Брендволла дорожки в этот раз составит 56 метров. Дефиле участников пройдет под музыку, созданную известным диджеем – согласно мотивам музыкальных произведений государств-участников.
BAFTA-2014, в рамках которой Британская академия кино и телевидения определила лучших деятелей киноиндустрии. Имена триумфаторов уже объявлены, награды розданы, и нам остается лишь оценить лучшие выходы лауреатов премии и гостей торжества на красную дорожку Королевского театра Ковент Гарден. До начала официальной части награждения одним из самых ожидаемых и зрелищных моментов шоу традиционно стал смотр нарядов прибывающих гостей. В нашем обзоре – самые яркие звездные образы вечера.