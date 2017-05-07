13:49 07.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На сегодня запланировано наладить водоснабжение Авдеевки

В воскресенье, седьмого мая 2017 года, должно возобновиться нормальное водоснабжение Авдеевки и всей зоны обслуживания Донецкой фильтровальной станции. 

На сегодня запланировано наладить водоснабжение Авдеевки

Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Так, еще вчера были проведены обследования и ремонтно-восстановительные работы высоковольтной ЛЭП в районе Донецкой фильтровальной станции. 

На данный момент данная станция получает электроснабжение, но пока на ней отсутствуют работники. Причиной таких действий является то, что до сих пор нету гарантий для безопасности работников. 

Отметим, что станция была обесточена второго мая в результате боевых действий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на данном этапе вода с фильтровальной станции н.п. Донецк идет самотеком.


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