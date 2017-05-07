На Донбассе террористы готовят противотанковые мины

Это им нужно для того, чтобы обвинить украинских силовиков. Так, на Донбассе террористы сейчас готовят противотанковые мины – с целью их применения при помощи дистанционного подрыва. Эти сведения распространило ГУ разведки Минобороны страны в соцсети Facebook.

На данном этапе подразделением саперной российской роты ведется подготовка противотанковых мин – к использованию их при помощи дистанционного подрыва. По сведениям, переданным разведкой, террористы могут начать взрывать свои мины - чтобы потом обвинить в этом украинцев.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО ранены три силовика – за сутки шестого мая.