15:48 07.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе террористы готовят противотанковые мины

Террористы на востоке нашей страны могут вскоре взорвать мины.

На Донбассе террористы готовят противотанковые мины

Это им нужно для того, чтобы обвинить украинских силовиков. Так, на Донбассе террористы сейчас готовят противотанковые мины – с целью их применения при помощи дистанционного подрыва. Эти сведения распространило ГУ разведки Минобороны страны в соцсети Facebook.

На данном этапе подразделением саперной российской роты ведется подготовка противотанковых мин – к использованию их при помощи дистанционного подрыва. По сведениям, переданным разведкой, террористы могут начать взрывать свои мины - чтобы потом обвинить в этом украинцев.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО ранены три силовика – за сутки шестого мая.


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