18:23 07.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе командирам боевиков запретили увольнения военных

С целью способствования увольнения, на востоке нашего государства военные командирам начали отдавать часть собственного денежного обеспечения.

На Донбассе командирам боевиков запретили увольнения военных

Так, стало известно о том, что главарям боевиков на Донбассе отныне запрещено увольнять военных, у которых уже завершен срок контракта. Эти сведения распространили в ГУ разведки украинского Минобороны.

Таким образом, начиная с четвертого мая в процессе совещания главарям соединений российских ВС было запрещено увольнять служащих, у которых уже завершен срок контракта – также сказано в сообщении. По данной причине вырос уровень коррупции – среди командиров.

Как сообщал УРА-Информ, на востоке боевики занимаются подготовкой противотанковых мин.


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