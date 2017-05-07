Так, стало известно о том, что главарям боевиков на Донбассе отныне запрещено увольнять военных, у которых уже завершен срок контракта. Эти сведения распространили в ГУ разведки украинского Минобороны.

Таким образом, начиная с четвертого мая в процессе совещания главарям соединений российских ВС было запрещено увольнять служащих, у которых уже завершен срок контракта – также сказано в сообщении. По данной причине вырос уровень коррупции – среди командиров.

Как сообщал УРА-Информ, на востоке боевики занимаются подготовкой противотанковых мин.