В зоне АТО ранены еще трое военных

Пресс-центр штаба АТО сообщает, что с начала суток боевики осуществили 19 обстрелов по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате которые трое военных получили ранения.
В сообщении говорится, что на донецком направлении были совершены обстрелы из минометов калибра 120 мм, а из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Верхнеторецком и Авдеевки.
С противотанковых гранатометов противник вел огонь по позициям в районе Троицкого и Новоалександровки, а стрелковое оружие применял по опорным пунктам в районе станицы Луганской.
В результате 19 обстрелов ранения получили трое военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Ранее УРА-Информ сообщал, что вследствие вражеского обстрела в Зайцево Донецкой области ранен мирный житель.