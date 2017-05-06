В зоне АТО ранены еще трое военных

В сообщении говорится, что на донецком направлении были совершены обстрелы из минометов калибра 120 мм, а из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Верхнеторецком и Авдеевки.

С противотанковых гранатометов противник вел огонь по позициям в районе Троицкого и Новоалександровки, а стрелковое оружие применял по опорным пунктам в районе станицы Луганской.

В результате 19 обстрелов ранения получили трое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что вследствие вражеского обстрела в Зайцево Донецкой области ранен мирный житель.