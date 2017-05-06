18:02 06.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Зайцево ранен мужчина

Пресс-служба Нацполиции в Facebook сообщила, что вследствие вражеского обстрела в Зайцево Донецкой области ранен мирный житель.

В Зайцево ранен мужчина

В сообщении говорится, что местный житель Донетчины получил осколочные ранения грудной клетки и спины.

Отмечено, что полицейские установили, вчера в 22:00 мужчина, находясь у себя дома по вул.Маресьева, услышал взрыв и получил первое ранение в лопатку. Потом решил выбежать во двор, в результате чего получил второе осколочное ранение в грудь. Сообщается, что пострадавший в больницу добрался самостоятельно. Ему была оказана медицинская помощь.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в зоне АТО за сутки ранены 5 украинских военных.


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