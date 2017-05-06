В Зайцево ранен мужчина

В сообщении говорится, что местный житель Донетчины получил осколочные ранения грудной клетки и спины.

Отмечено, что полицейские установили, вчера в 22:00 мужчина, находясь у себя дома по вул.Маресьева, услышал взрыв и получил первое ранение в лопатку. Потом решил выбежать во двор, в результате чего получил второе осколочное ранение в грудь. Сообщается, что пострадавший в больницу добрался самостоятельно. Ему была оказана медицинская помощь.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в зоне АТО за сутки ранены 5 украинских военных.