В районе Луганска задержали машину с 300 кг колбасы

В сообщении говорится, что на временно неподконтрольную территорию ехали двое жителей, перевозящие колбасные изделия общим весом 300 килограммов. Сообщается, что мужчины планировали незаконно переместить колбасу на территорию Луганской области через реку Северский Донец в районе н.п. Трехизбенка".

По факту происшествия составлен протокол об административном правонарушении по ст.204-3 КУоАП.

Ранее УРА-Информ, что тела погибших в районе Светлодарской дуги возвращены на Украину.