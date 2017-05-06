16:50 06.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100165376:nastia

В районе Луганска задержали машину с 300 кг колбасы

Пресс-служба ГПСУ сообщает, что офицеры оперативных подразделений Госпогранслужбы и сотрудники спецподразделения ГФС "Фантом" задержали автомобиль "ВАЗ", которым пытались перевезти 300 кг колбасных изделий.

В районе Луганска задержали машину с 300 кг колбасы

В сообщении говорится, что на временно неподконтрольную территорию ехали двое жителей, перевозящие колбасные изделия общим весом 300 килограммов. Сообщается, что мужчины планировали незаконно переместить колбасу на территорию Луганской области через реку Северский Донец в районе н.п. Трехизбенка".

По факту происшествия составлен протокол об административном правонарушении по ст.204-3 КУоАП.

Ранее УРА-Информ, что тела погибших в районе Светлодарской дуги возвращены на Украину.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив