В Донецкой области был задержан педофил

В сообщении говорится, что полицейские по горячим следам установили злоумышленника, им оказался гражданин России.

Сообщается, что мужчина заманил девочку к себе в дом, пообещав купить сладостей и игрушек. Первоклассница согласилась, зашла в гости. Там вор совершил развратные действия в отношении ребенка. Девочка испугалась, но смогла убежать. А чуть позже рассказала обо всем взрослым.

Отмечено, что злоумышленник был задержан оперативно. Мужчина сознался в содеянном и сотрудничает со следствием.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что СБУ ликвидировала канал контрабанды наркотиков в Киевской области.