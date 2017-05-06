17:36 06.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области был задержан педофил

Пресс-служба ГУНП в Донецкой области сообщает, что вчера в отношении 8-летней девочки были совершены развратные действия.

В Донецкой области был задержан педофил

В сообщении говорится, что полицейские по горячим следам установили злоумышленника, им оказался гражданин России.

Сообщается, что мужчина заманил девочку к себе в дом, пообещав купить сладостей и игрушек. Первоклассница согласилась, зашла в гости. Там вор совершил развратные действия в отношении ребенка. Девочка испугалась, но смогла убежать. А чуть позже рассказала обо всем взрослым.

Отмечено, что злоумышленник был задержан оперативно. Мужчина сознался в содеянном и сотрудничает со следствием.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что СБУ ликвидировала канал контрабанды наркотиков в Киевской области.


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