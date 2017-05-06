Украинец проехал из Одессы в Сингапур на велосипеде

Он в течение последних месяцев проехал на велосипеде около 14 тысяч километров – ехав из н.п. Одессы в Сингапур. Согласно имеющимся данным – Верин сумел преодолеть примерно 14-ть тысяч километров, проехав 13-ть государств.

По автодороге мужчина дарил флаги нашей страны всем и рассказывал про свое государство. А в Сингапуре же велосипедиста встречала украинская диаспора – они растянули там финишную линию. А пятого мая он прибыл в Одессу, где его угостили солью с хлебом.

Как сообщал УРА-Информ, в столице шестого мая должен быть проведен мотопарад.