08:12 06.05.2017 | Общество | Новости
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Украинец проехал из Одессы в Сингапур на велосипеде

В населенный пункт Одесса недавно вернулся украинский спортсмен-велосипедист - Руслан Верин.

Украинец проехал из Одессы в Сингапур на велосипеде

Он в течение последних месяцев проехал на велосипеде около 14 тысяч километров – ехав из н.п. Одессы в Сингапур. Согласно имеющимся данным – Верин сумел преодолеть примерно 14-ть тысяч километров, проехав 13-ть государств.

По автодороге мужчина дарил флаги нашей страны всем и рассказывал про свое государство. А в Сингапуре же велосипедиста встречала украинская диаспора – они растянули там финишную линию. А пятого мая он прибыл в Одессу, где его угостили солью с хлебом.

Как сообщал УРА-Информ, в столице шестого мая должен быть проведен мотопарад.


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