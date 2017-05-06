15:08 06.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Тела погибших в районе Светлодарской дуги возвращены на Украину

В пресс-центре штаба АТО сообщили, что тела трех погибших украинских военных которые ценой собственной жизни спасли раненого товарища в зоне АТО, возвращено на территорию, подконтрольную Украине.

Тела погибших в районе Светлодарской дуги возвращены на Украину

В сообщении говорится, что возвращение было осуществлено в рамках гуманитарного проекта "Эвакуация 200". Военные, тела которых вернули на Украину, погибли в районе Светлодарской дуги.

Также в штабе отметили, что процедура по возвращению тел героев началась сразу же после подтверждения факта гибели украинских защитников. Сообщается, что представители ОРЛО несколько раз меняли время передачи и только на пятый день тела погибших военнослужащих удалось вернуть.

Ранее УРА-Инфом сообщал, что ОБСЕ сообщает о гибели четырех мирных украинцев на Донбассе.


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