Тела погибших в районе Светлодарской дуги возвращены на Украину

В сообщении говорится, что возвращение было осуществлено в рамках гуманитарного проекта "Эвакуация 200". Военные, тела которых вернули на Украину, погибли в районе Светлодарской дуги.

Также в штабе отметили, что процедура по возвращению тел героев началась сразу же после подтверждения факта гибели украинских защитников. Сообщается, что представители ОРЛО несколько раз меняли время передачи и только на пятый день тела погибших военнослужащих удалось вернуть.

Ранее УРА-Инфом сообщал, что ОБСЕ сообщает о гибели четырех мирных украинцев на Донбассе.