Порядок на Евровидении будут охранять 16 тыс правоохранителей

Кроме того, первый заместитель главы МВД Сергей Яровой также сообщил, что все подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переведены в усиленный режим несения службы включительно до 14 мая.

Также Яровой подчеркнул, что полиция будет жестко реагировать на любые провокации.

Ранее УРА-Информ сообщал, что во время проведения Евровидения 2017 в Киеве будет частично ограничено транспортное движение.