21:45 06.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порядок на Евровидении будут охранять 16 тыс правоохранителей

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщают, что в период проведения песенного конкурса Евровидение 2017 к охране общественного порядка привлекут 16 тысяч правоохранителей.

Порядок на Евровидении будут охранять 16 тыс правоохранителей

Кроме того, первый заместитель главы МВД Сергей Яровой также сообщил, что все подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переведены в усиленный режим несения службы включительно до 14 мая.

Также Яровой подчеркнул, что полиция будет жестко реагировать на любые провокации.

Ранее УРА-Информ сообщал, что во время проведения Евровидения 2017 в Киеве будет частично ограничено транспортное движение.


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