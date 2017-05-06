Очередной минометный обстрел осуществили российские боевики в зоне АТО

В сообщении говорится, что всего было выпущено около 30 мин.

Также, по словам спикера, обстановка на донецком направлении была напряженная вдоль всего фронта. Тяжелое вооружение было применено на Светлодарской дуге, под Горловкой, в Авдеевке и Песках. Особенно мощным обстрел был именно в Песках. Он длился более двух часов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что