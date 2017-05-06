Очередной минометный обстрел осуществили российские боевики в зоне АТО

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга сообщил, что за прошедшие сутки боевики более двух часов обстреливали из минометов позиции сил АТО в Песках.
В сообщении говорится, что всего было выпущено около 30 мин.
Также, по словам спикера, обстановка на донецком направлении была напряженная вдоль всего фронта. Тяжелое вооружение было применено на Светлодарской дуге, под Горловкой, в Авдеевке и Песках. Особенно мощным обстрел был именно в Песках. Он длился более двух часов.
Ранее УРА-Информ сообщал, что