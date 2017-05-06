Митинг против правительства прошел в Варшаве

В сообщении говорится, что на мероприятие собралось около 10 тыс. человек. Среди них присутствовали представители партии "Современная", Польской крестьянской партии, Союза польских учителей, а также органов самоуправления, организовала оппозиционная партия "Гражданская платформа".

Сообщается, что глава "Гражданской платформы" Гжегож Схетына в своем выступлении обвинил правительство в некомпетентности относительно систем правосудия, школьного образования и самоуправления. Он заявил, что оппозиция выступает за государство, где суды независимы, а школа считается с мнением родителей и экспертов.

По мнению лидера "Гражданской платформы", в Польше в особой защите прав нуждаются женщины и национальные меньшинства.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Евросоюз теряет силу в решении мировых конфликтов.