19:20 05.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре был перекрыт канал продажи девушек в секс-рабство

Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области сообщает, что полиция предупредила вывоз в Турцию двух девушек. За каждую из которых преступники должны были получить по 500 долларов.

В Днепре был перекрыт канал продажи девушек в секс-рабство

В сообщении говорится, что своим жертвам мужчины предлагали работу за рубежом в качестве танцовщиц. В дальнейшем женщины должны были попасть в сексуальное рабство.

Задержаны злоумышленники были в аэропорту города Харькова. Таким образом полицией был перекрыт канал международной поставки "живого товара" в город Анталия Турецкой Республики.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

Ранее УРА-Информ сообщал, что киберполиция задержала мошенников, которые работали под руководством заключенного.


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