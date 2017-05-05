В Днепре был перекрыт канал продажи девушек в секс-рабство

В сообщении говорится, что своим жертвам мужчины предлагали работу за рубежом в качестве танцовщиц. В дальнейшем женщины должны были попасть в сексуальное рабство.

Задержаны злоумышленники были в аэропорту города Харькова. Таким образом полицией был перекрыт канал международной поставки "живого товара" в город Анталия Турецкой Республики.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

Ранее УРА-Информ сообщал, что киберполиция задержала мошенников, которые работали под руководством заключенного.