11:37 05.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Нацбанк выпустит памятную монету к Евровидению-2017 - ФОТО

В четверг, 11 мая, Национальный банк Украины введет в обращение памятную монету, посвященную проведению 62-го песенного конкурса "Евровидение-2017".

Нацбанк выпустит памятную монету к Евровидению-2017 - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, памятная монета "Песенный конкурс Евровидение-2017" изготовлена ​​из нейзильбера и имеет номинал пять гривен. При этом на аверсе монеты на зеркальном фоне размещена панорама Киева, на которой изображен Архистратиг Михаила.

Кроме того, на реверсе монеты изображены официальный слоган и логотип песенного шоу.

Отметим, что тираж этой памятной монеты - 40 тыс. штук. Ксати, она будет продаваться по цене 46 гривен.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", лицо легендарной певицы и победительницы Евровидения 2016 Джамалы украшает почтовые марки, ее стоимость составляет четыре гривны. 


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