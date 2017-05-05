Нацбанк выпустит памятную монету к Евровидению-2017 - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, памятная монета "Песенный конкурс Евровидение-2017" изготовлена ​​из нейзильбера и имеет номинал пять гривен. При этом на аверсе монеты на зеркальном фоне размещена панорама Киева, на которой изображен Архистратиг Михаила.

Кроме того, на реверсе монеты изображены официальный слоган и логотип песенного шоу.

Отметим, что тираж этой памятной монеты - 40 тыс. штук. Ксати, она будет продаваться по цене 46 гривен.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", лицо легендарной певицы и победительницы Евровидения 2016 Джамалы украшает почтовые марки, ее стоимость составляет четыре гривны.