На Ивано-Франковщине разваливается недавно отремонтированная автодорога

Информация об этом содержится в отчете работников ГП "Дорцентр". А отчет был выполнен недавно согласно заказу службы авто дорог указанного региона. Эта служба ранее устроила проверку состояния автодорог, что были отремонтированы в данном регионе.

А ремонт указанной автодороги в сентябре 2015-го согласно тендеру устроила компания - "Шляхбуд". После того представили отчет – дороги, что отремонтированы в двух районах, не протянули и года.

Как сообщал УРА-Информ, ранее отчитался про ремонт автодорог "Киевавтодор" – еще в марте 2017-го года.