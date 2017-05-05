06:50 05.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Ивано-Франковщине разваливается недавно отремонтированная автодорога

Автотрасса "Татаров – Коломыя", что была совсем недавно отремонтирована, уже опять требует ремонта.

На Ивано-Франковщине разваливается недавно отремонтированная автодорога

Информация об этом содержится в отчете работников ГП "Дорцентр". А отчет был выполнен недавно согласно заказу службы авто дорог указанного региона. Эта служба ранее устроила проверку состояния автодорог, что были отремонтированы в данном регионе.

А ремонт указанной автодороги в сентябре 2015-го согласно тендеру устроила компания - "Шляхбуд". После того представили отчет – дороги, что отремонтированы в двух районах, не протянули и года.

Как сообщал УРА-Информ, ранее отчитался про ремонт автодорог "Киевавтодор" – еще в марте 2017-го года.


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