13:25 05.05.2017 | Общество | Новости
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На Эйфелевой башне вывесили баннер против Ле Пен

Активисты "Greenpeace" вывесили на Эйфелевой башне в Париже баннер против кандидата в президенты Франции, лидера ультраправых Марин Ле Пен. На нем французский республиканский лозунг "Свобода, равенство, братство" и хештег "сопротивляйся"

На Эйфелевой башне вывесили баннер против Ле Пен

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, на одной из главных французских достопримечательностей участвовали 12 активистов "Greenpeace".

Таким образом, протестующие выступили против национализма и авторитаризма во Франции и других странах и напомнили всем о важности защиты таких ценностей, как свобода, равенство и братство.

"Не дадим Нацфронту поставить под угрозу наши ценности", — написали активисты в аккаунте французского подразделения организации в микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на страничке BFM TV в Ютуб появилось видео, где лидера французского “Национального фронта” Марин Ле Пен забросали яйцами во время ее поездки в Бретань. 


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