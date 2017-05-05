09:19 05.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100165305:labazovych

Боевики обстреляли позиции ВСУ из зенитных установок, - штаб АТО

За прошедшие сутки боевики 58 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате обстрелов было ранено десять военнослужащих.

Боевики обстреляли позиции ВСУ из зенитных установок, - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, на Луганском направлении незаконные вооруженные формирования били по позициям ВСУ вблизи Крымского, Попасной, Новозвановки, Лобачева и Валуйского. 

"На донецком – боевики накрывали украинские позиции вблизи Луганского, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки, Майорска, Новгородского и Каменки", - говорится в сообщении.

Также в штабе сообщили, что на приморском направлении под обстрел попали позиции вблизи Павлополя, Гнутово, Красногоровки, Марьинки, Водяного, Новоселовки Второй, Богдановки и Широкино.

В свою очередь силы АТО открывали огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия для того, чтобы погасить огневую активность противника возле Лобачева.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в местах, где проводится АТО на Донбассе, зафиксирована еще одна гибель украинского силовика.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив