Боевики обстреляли позиции ВСУ из зенитных установок, - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, на Луганском направлении незаконные вооруженные формирования били по позициям ВСУ вблизи Крымского, Попасной, Новозвановки, Лобачева и Валуйского.

"На донецком – боевики накрывали украинские позиции вблизи Луганского, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки, Майорска, Новгородского и Каменки", - говорится в сообщении.

Также в штабе сообщили, что на приморском направлении под обстрел попали позиции вблизи Павлополя, Гнутово, Красногоровки, Марьинки, Водяного, Новоселовки Второй, Богдановки и Широкино.

В свою очередь силы АТО открывали огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия для того, чтобы погасить огневую активность противника возле Лобачева.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в местах, где проводится АТО на Донбассе, зафиксирована еще одна гибель украинского силовика.