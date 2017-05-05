40 млн грн в год теряет столичный бюджет "на зубах киевлян" - эксперт

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам здравоохранения и соцзащиты, Александр Пабат. По его словам, деньги расходуются неэффективно из-за распределения расходов бюджета на разветвленную сеть медучреждений.

"Сейчас в Киеве стоматологическую помощь оказывают 5 специализированных коммунальных предприятий, 9 стоматологических поликлиник и 64 стоматологических отделения при консультативно-диагностических центрах. Ежегодно на содержание стоматологической отрасли из бюджета города Киева расходуется более чем 90 млн. грн, из которых 88 млн тратится на заработную плату и энергоносители. И только 2 млн. грн. на закупку медикаментов и оборудования. В результате мы имеем сеть стоматологических учреждений, которые не могут конкурировать с частными стоматологиями по качеству сервиса и оборудования, но при этом расходуют на свое содержание практически годовой бюджет Василькова или Боярки. Государство сдает помещения коммунальным клиникам за 1 гривну, а главные врачи забирают себе в карман деньги, которые берут врачи с пациентов. И это даже не субаренда – врач оформляется в штат, получает зарплату из горбюджета, врач ему говорит: "Дорогой, вот я тебе даю кабинет, ты никуда не бегаешь, делаешь за свой счет ремонт и работай, а то, что ты зарабатываешь будем делить». А государство содержит это здание, оплачивает коммунальные услуги, платит зарплату этому врачу. То есть ты ничего не вкладываешь, но получаешь постоянный поток кэша - очень хорошая система. Каждый врач, несмотря на то, что это государственная собственность, чувствует себя владельцем всего, в своем понимании они это уже приватизировали", - отметил он.

По его словам, 90 млн. грн. – достаточная сумма для содержания отрасли, но структура расходов должна быть другая. "Сейчас все деньги идут на зарплаты и коммуналку. Во многом это происходит из-за дублирования процессов и раздутом управленческом штате. Любая попытка что-то поменять встречает серьезное сопротивление. Главврач должен отвечать за качество медицинского обслуживания, а за администрирование, бухгалтерию, закупки должен отвечать город, который все это и содержит. И главное при новом менеджменте пациент будет платить в кассу, а не в карман врача. Это проблема системы – деньги идут не на лечение зубов, а на содержание зданий. Главная цель нашей реформы – чтобы деньги шли за пациентом", - подчеркнул он.