Во Львове мусор не вывезли с трети площадок

Известно, что это – примерно 39% общего числа площадок. Эти сведения распространило сегодня управление жилого хозяйства ЛГС. Согласно сообщению – в городском Железнодорожном районе мусор оказался не вывезен с 39-ти площадок. Кроме того – в Сиховском – сразу с 142-ух.

При этом на 100 процентов были очищены от отходов контейнерные площадки, что в Галицком районе. Ежедневно при этом в населенном пункте накапливается примерно 600 тонн отходов и потому имеется каждодневная необходимость его вывозить – отметили у управлении жилого городского хозяйства.

Как сообщал УРА-Информ, ранее мусор из Львова был замечен на свалке на Одесчине.