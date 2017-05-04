В Украине назвали имя самого умного ребенка

В столице недавно прошло вручение премии, которая имеет название "Чудо-ребенок 2017".
Победу в номинации "Наиболее умный ребенок" в итоге получила девушка - Вера Попруга. Эту информацию распространили в горсовете Каменского. Известно, что Попруга занимается шашками с детства.
Девушка уже 25 раз занимала призовые места чемпионатов по разным программам и категориям - шашек-64, а также шашек-100. Кроме того – также спортсменка уже не раз участвовала в европейских и мировых чемпионатах.
Как известно, вот уже девять лет в нашей стране способная молодежь участвует в состязаниях, которые называются Чудо-ребенок.
Как сообщал УРА-Информ, на конкурс Евровидение в Украину уже приехали делегации из 36-ти государств.