В Черкассах зажгут "Вечный огонь"

В сообщении говорится, что огонь зажгут 8 мая и он будет гореть в течение двух дней.

Также Л. Малищук рассказала, что из Киева в город едет временная установка, которая будет работать во время празднования Дня Победы. Для восстановления огня в руках "Родины-Матери" на Холме Славы будет сделан капитальный ремонт, средства на это предусмотрены в программе социально-экономического развития. Ремонт начнется летом 2017 года.

Ранее УРА-Информ сообщил, что в Авдеевке возобновили подачу воды.