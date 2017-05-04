17:37 04.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Черкассах зажгут "Вечный огонь"

УНН передает, что директор департамента организационного обеспечения Черкасского городского совета Лилия Малищук сообщила, что Вечный огонь на День победы будет.

В Черкассах зажгут

В сообщении говорится, что огонь зажгут 8 мая и он будет гореть в течение двух дней.

Также Л. Малищук рассказала, что из Киева в город едет временная установка, которая будет работать во время празднования Дня Победы. Для восстановления огня в руках "Родины-Матери" на Холме Славы будет сделан капитальный ремонт, средства на это предусмотрены в программе социально-экономического развития. Ремонт начнется летом 2017 года.

Ранее УРА-Информ сообщил, что в Авдеевке возобновили подачу воды.


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