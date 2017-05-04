В Авдеевке возобновили подачу воды

По его словам, с самого утра водоснабжение из городского резервуара заработало по графику. Таким образом, вода подается на поселок Химик и частично на Старую Авдеевку.

"На Старую Авдеевку со вчерашнего дня завозим техническую воду и питьевую воду, раздаем ее из машины", - подчеркнул Малыхин.

Тем не меее ремонтные бригады пока не могут приступить к восстановлению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции (ДФС), поскольку у них нет разрешения на вход на территорию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики на Донбассе в понедельник, 17 апреля, обстреляли жилые кварталы города Авдеевка Донецкой области.