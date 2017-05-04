10:20 04.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Авдеевке возобновили подачу воды

После проведения ремонтных работ Донецкая фильтровальная станция возобновила подачу воды в Авдеевку. Об этом сообщил председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

В Авдеевке возобновили подачу воды

По его словам, с самого утра водоснабжение из городского резервуара заработало по графику. Таким образом, вода подается на поселок Химик и частично на Старую Авдеевку. 

"На Старую Авдеевку со вчерашнего дня завозим техническую воду и питьевую воду, раздаем ее из машины", - подчеркнул Малыхин.

Тем не меее ремонтные бригады пока не могут приступить к восстановлению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции (ДФС), поскольку у них нет разрешения на вход на территорию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики на Донбассе в понедельник, 17 апреля, обстреляли жилые кварталы города Авдеевка Донецкой области.

 


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