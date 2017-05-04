16:48 04.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ задержала 5 интернет-сепаратистов

Пресс-центр Службы безопасности Украины сообщает о задержании пятерых владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях, действовавших в разных регионах страны.

СБУ задержала 5 интернет-сепаратистов

В сообщении говорится, что по заданию своих кураторов из российских спецслужб жители Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Львовской областей распространяли призывы к радикализации общественных акций по случаю 1, 2, 8 и 9 мая, а также пытались использовать социальные сети для инициирования массовых беспорядков.

Относительно подозреваемых возбуждены уголовные производства по ст.109, 110 и 258-3 Уголовного кодекса Украины. В данный момент осуществляются все необходимые следственно-оперативные действия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Одесской области на взятке задержали чиновника из ГМС.


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