Полицейские будут охранять трассу Киев-Харьков

Сообщается, что планируется запуск всех трасс международного и национального значения, которые будут обслуживаться патрульной полицией.

Также Билошицкий отметил, что продолжается работа над системой фиксации скорости, которыми будут оборудованы автомобили для того, чтобы непосредственно в режиме патрулирования фиксировать скорость.

Ранее УРА-Информ сообщал, что первая партия авто, которая состоит из 635 Mitsubishi специально для полиции, уже прибыла в нашу страну.