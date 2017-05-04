14:15 04.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полицейские будут охранять трассу Киев-Харьков

Заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий во время пресс-конференции сообщил, что в течение следующего месяца трасса Киев-Харьков будет оборудована постами патрульной полиции.

Полицейские будут охранять трассу Киев-Харьков

Сообщается, что планируется запуск всех трасс международного и национального значения, которые будут обслуживаться патрульной полицией.

Также Билошицкий отметил, что продолжается работа над системой фиксации скорости, которыми будут оборудованы автомобили для того, чтобы непосредственно в режиме патрулирования фиксировать скорость.

Ранее УРА-Информ сообщал, что первая партия авто, которая состоит из 635 Mitsubishi специально для полиции, уже прибыла в нашу страну.


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