14:35 04.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На 8 лет посадят виновника смертельного ДТП в Николаеве

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области сообщили, что суд признал виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы виновника резонансного смертельной ДТП в Николаеве, в результате которой погибли четыре работника коммунального предприятия, проводившие дорожные работы.

На 8 лет посадят виновника смертельного ДТП в Николаеве

В сообщении говорится, что суд признал водителя виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.286 и ч.1 ст.135 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких людей, оставление в опасности),

Напоминаем, что смертельное ДТП произошло в сентябре 2016. Водитель BMW, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на четырех коммунальщиков. От полученных травм пострадавшие погибли на месте происшествия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Венесуэле столкнулись два автобуса, есть погибшие.


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