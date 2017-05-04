На 8 лет посадят виновника смертельного ДТП в Николаеве

В сообщении говорится, что суд признал водителя виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.286 и ч.1 ст.135 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких людей, оставление в опасности),

Напоминаем, что смертельное ДТП произошло в сентябре 2016. Водитель BMW, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на четырех коммунальщиков. От полученных травм пострадавшие погибли на месте происшествия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Венесуэле столкнулись два автобуса, есть погибшие.