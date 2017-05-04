15:40 04.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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МИД Украины призывает воздержаться от поездок в Ливию

Пресс-служба консульской службы МИД Украины призывает украинцев воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто там находится, — немедленно покинуть ее территорию.

МИД Украины призывает воздержаться от поездок в Ливию

В сообщении говорится, что из-за сложной ситуации с безопасностью в Ливии, активной деятельностью на ее территории террористических группировок, ростом количества случаев совершения насильственных действий (вооруженных нападений, захват в заложники) в отношении иностранных граждан, систематическими задержаниями в территориальных водах этой страны морских судов, МИД Украины в очередной раз просит граждан Украины воздержаться от поездок в Ливию, а тем, кто продолжает находиться в упомянутой стране, безотлагательно покинуть ее территорию.

В МИД подчеркивают, что несоблюдение этих рекомендаций угрожает жизни людей.

Помимо этого, родственников и знакомых украинцев, которые сейчас находятся в Ливии, призвали сообщить в МИД контактные данные и местонахождение своих близких.

Ранее УРА-Информ сообщал, что МИД проверял информацию о захвате возле Ливии украинского судна.


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