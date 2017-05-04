Более 126 тыс человек погибли в ДТП начиная с 2011 года в Украине

В сообщении также говорится, что в Украине уровень смертности и травматизма в результате ДТП является одним из самых высоких в европейском регионе. За последние шесть лет погибли 126 с половиной тысяч человек, травмированы — 209 тысяч.

Также А.Гаврилюк подчеркнул, что особенно тревожно то, что более 43% погибших в ДТП в 2016 году — это пешеходы и велосипедисты.

Ранее УРА-Информ сообщал, что суд признал виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы виновника резонансного смертельной ДТП в Николаеве, в результате которой погибли четыре работника коммунального предприятия, проводившие дорожные работы.