США испытали новую ракету для вывода на орбиту микроспутников

Об этом сообщил в микроблоге Twitter главный управляющий компании Vector Space Systems Джим Кантрелл.

Как отмечается, одноступенчатая ракета должна была подняться на высоту до 1,5 километра. При этом ее сконструировали для доставки на низкую орбиту грузов массой до 60 килограммов.

В свою очередь глава компании утверждает, что испытательный запуск прошел успешно.

Кстати, компания намерена провести летом нынешнего года еще один испытательный пуск. Кроме того, в 2018 году осуществить первый коммерческий запуск.

На данный момент она разрабатывает более мощную версию носителя - Vector-H, которая сможет доставлять на низкую орбиту полезную нагрузку массой до 125 кг.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее официальный представитель США сообщил телеканалу CNN, что КНДР запустила баллистическую ракету среднего радиуса действия KN-17.