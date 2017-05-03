Завтра состоится судебное заседание по делу Януковича

В сообщении говорится, что 4 мая, в 10:00 в Оболонском районном суде Киева состоится подготовительное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Также Сарган уведомила подписчиков, что гособвинение в суде будет представлять прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравчeнко.

Ранее УРА-Информ сообщил, что деньги, конфискованные у Януковича, пойдут на нужды украинской армии.