15:06 03.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Завтра состоится судебное заседание по делу Януковича

Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган Завтра на своей странице в Фейсбук напомнила, что судебное заседание по делу Виктора Януковича состоится завтра.

Завтра состоится судебное заседание по делу Януковича

В сообщении говорится, что 4 мая, в 10:00 в Оболонском районном суде Киева состоится подготовительное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Также Сарган уведомила подписчиков, что гособвинение в суде будет представлять прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравчeнко.

Ранее УРА-Информ сообщил, что деньги, конфискованные у Януковича, пойдут на нужды украинской армии.


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