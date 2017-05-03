За вчерашней акцией на Куликовом поле стоит Кремль, - Кива (ВИДЕО)

Кива сказал, что пророссийский актив в Одессе и других регионах курирует зам Суркова, абхазский сепаратист Инал Ардзинба. Вчерашняя акция, по его мнению, нацелена на дестабилизацию ситуации в Одесском регионе по плану «Бессарабия».

Кива подчеркнул, что «Россия будет использовать любую возможность для дестабилизации и нам к этому нужно быть готовыми. Потому что задача России, которая является прямым врагом и агрессором для Украины, дестабилизировать обстановку в стране для того, чтобы получить возможность реванша и получения власти».

Советник Авакова проинформировал, что команда Суркова ведет проекты по дестабилизации Украины в ряде регионов. «В Закарпатской области это русины и там этот проект также развивается людьми Суркова. На востоке - это была Малороссия, в Одессе - Бессарабия. На сегодняшний день единственная возможность - это посеять и вселить всем пророссийским силам животный страх перед неминуемым наказанием за любые проявления сепаратизма и за любые действия в отношении расшатывания проукраинской позиции. Еще раз говорю - вселить животный страх», - сказал Кива.