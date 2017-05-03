12:37 03.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Возле Балаклеи уже изъяли 28 тысяч боеприпасов

Примерно 28 тысяч опасных предметов специалисты ГСЧС сумели изъять н.п. Балаклея.

Возле Балаклеи уже изъяли 28 тысяч боеприпасов

Так, все боеприпасы изъяли на территории, что не так давно оказалась в зоне ЧС в н.п. Балаклея, что на Харьковщине. Именно там в марте нынешнего года был пожар со взрывами боеприпасов, что на складе, принадлежащем Минобороны. Эти сведения распространили в ГСЧС.

В процессе очистки территории в зоне бедствия пиротехниками было изъято сразу семь опасных предметов. В устранении последствий взрывов задействовали 145 граждан, а также 27 ед. разнообразной техники.

Как сообщал УРА-Информ, Украина по итогам пожара около Балаклеи лишилась примерно миллиарда долларов.


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