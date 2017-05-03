Возле Балаклеи уже изъяли 28 тысяч боеприпасов

Так, все боеприпасы изъяли на территории, что не так давно оказалась в зоне ЧС в н.п. Балаклея, что на Харьковщине. Именно там в марте нынешнего года был пожар со взрывами боеприпасов, что на складе, принадлежащем Минобороны. Эти сведения распространили в ГСЧС.

В процессе очистки территории в зоне бедствия пиротехниками было изъято сразу семь опасных предметов. В устранении последствий взрывов задействовали 145 граждан, а также 27 ед. разнообразной техники.

Как сообщал УРА-Информ, Украина по итогам пожара около Балаклеи лишилась примерно миллиарда долларов.