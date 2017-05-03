14:18 03.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО погиб силовик

В местах, где проводится АТО на Донбассе, в течение суток зафиксирована гибель одного украинского силовика.

В зоне АТО погиб силовик

Это произошло второго мая нынешнего года. Так, по итогам ведения на востоке военных действий погиб силовик АТО, а также еще семеро были травмированы и ранены. Эти сведения в рамках сегодняшнего брифинга распространил спикер Минобороны по вопросам хода АТО - Андрей Лысенко.

Согласно его сведениям – в течение в результате боевых действий один военнослужащий погиб, а также сразу семеро – ранены. Максимальные потери при этом пришлись на Авдеевку – подчеркнул Лысенко. Также известно, что ранее на Донбассе российские военные выясняли отношения с оружием и в итоге погиб человек.

Как сообщал УРА-Информ, ранее шестерых раненых бойцов АТО привезли в больницу Днепра.


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