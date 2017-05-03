14:54 03.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожье мужчина выстрелил себе в голову и выжил

УНН передает, что в Запорожской области мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову. Однако остался жить. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко.

В Запорожье мужчина выстрелил себе в голову и выжил

В сообщении говорится, что первого мая скорая помощь доставила в отделение реанимации мужчину с огнестрельным ранением головы. Потерпевшего госпитализировали в отделение интенсивной терапии Вольнянской ЦРБ. После обследования нейрохирургом была констатирована кома. На данный момент пациент жив, однако все еще в коме.

Ранее УРА-Информ сообщал, что стрельба произошла в одном из ночных клубов Бахмута.


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