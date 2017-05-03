05:25 03.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине растет число зарегистрированных переселенцев

В нашей стране уже зафиксировали больше миллиона и 98 тысяч перемещенных граждан.

В Украине растет число зарегистрированных переселенцев

Эти граждане регистрируются работниками штабов Госслужбы по ЧС уже зафиксировали примерно миллион и 98 тысяч перемещенных по территории страны лиц из аннексированного Крыма, а также переехавших с оккупированного Донбасса. Эти сведения распространили в пресс-центре ГСЧС.

Известно, что со старта проведения АТО на востоке с этой территории в других регионах временно оказались размещены примерно миллион и 98 тысяч граждан. Среди них - 184 тысяч детей, а также 507 тысяч граждан, имеющих инвалидность.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Минсоцполитики отметили, что в Украине не создано черных списков переселенцев.


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