В Ровно начался "янтарный" майдан: копатели заблокировали здание ОГА - ФОТО, ВИДЕО

Здание Ровенской ОГА заблокировали протестующие, которые требуют импичмента президента Порошенко, перевыборов в Раду, а также легализации добычи янтаря в регионе. В руках у активистов плакаты "Перевыборы президента", "Ковальчука в отставку", "Янтарь народу". Лидер протеста Ярослав Гранитный заявил, что власть сознательно не решает проблему добычи янтаря в регионе. "Власть и силовики получают взятки с каждой копанки янтаря. Мы требуем перевыборов президента Порошенко и досрочных выборов в Раду", - отметил Гранитный.

По информации активистов, первый зам главы Администрации Президента Ковальчук "крышует" коррупцию в сфере добычи янтаря.

По оценкам журналистов количество протестующих составляет порядка 500 человек. Несколько копателей были задержаны полицией за незаконное ношение оружия. Между активистами и сотрудниками ОГА, которые не смогли попасть на работу, возникли стычки.

Напомним, ранее несколько десятков копателей янтаря заблокировали полицию во Владимирецком районе Ровенской области. В отделе коммуникации управления ЧП в Ровенской области рассказали, что люди разобрали деревянный мост через водоем и требовали отдать изъятые помпы. "На место инцидента выехали представители оперативного штаба Нацгвардии. После протеста старатели разошлись. Полиция не применяла никаких спецсредств для подавления сопротивления", — отметили в ведомстве.