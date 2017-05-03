13:40 03.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В полицию поступило сообщение о заминировании Апелляционного суда Киева

УНН со ссылкой на охрану Апелляционного суда сообщает, что сейчас в суде происходит эвакуация из-за анонимного заявления о заминировании здания.

В полицию поступило сообщение о заминировании Апелляционного суда Киева

В данный момент правоохранители просят всех покинуть помещение суда.

На адрес Апелляционного суда прибыли пожарный автомобиль, сотрудники ГСЧС, взрывотехническая служба, а также карета скорой помощи.

Стоит отметить, что на 13:00 3 мая было назначено судебное заседание по делу первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы.

Ранее УРА-Информ сообщал, что вчера в Одессе дважды происходила эвакуация граждан с Куликова поля. Сообщения о заминировании оказались ложными.


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